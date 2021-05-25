أسامة ربيع: التحقيقات أثبتت خطأ قائد السفينة الجانحة

قال الفريق سامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تكبدت خسائر كبيرة، نتيجة أزمة السفينة الجانحة، مؤكدًا أن الهيئة لا تبحث عن مكسب، بل تعويض لتغطية خسائر الهيئة نتيجة أزمة الجنوح، وما سببته من تعطيل لحركة الملاحة والتجارة، حيث استخدمنا معدات ضخمة، فضلًا عن إغلاق القناة لمدة ستة أيام، بالإضافة لاستخدام 600 فرد وكوادر من الهيئة، ونحو 48 سفينة غيرت إتجاهها، بسبب جنوح السفينة.





وأوضح "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الاثنين أن العلاقات من المفترض انها طويلة بين الشركة المالكة والهيئة، متسائلًا: "لماذا لم تبدي الشركة مرونة في سداد خسائر الهيئة التي تسببت فيها جنوح سفينتها إيفر جيفين؟".





وحول حديث الشركة المالكة أن جنوح السفينة سببه خطأ من هيئة قناة السويس، وليس قبطان السفينة قال: " هذا الكلام عاري من الصحة والتحقيقات أثبتت أن هناك خطأ في توجيه السفينة سببه فقبطان السفينة، وليس المرشد، موضحًا أن الحديث عن أحوال الطقس السيء غير دقيق، لأن آليات القناة وعملها تمنح الحرية كاملة لقبطان السفينة، إما أن يدخل أو لايدخل، طبقًا لتوجه قبطات السفينة وثقته في المركب وفقًا لرؤيته".



