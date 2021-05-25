Advertisements

أسامة ربيع: التحقيقات أثبتت خطأ قائد السفينة الجانحة

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 06:01 ص
أسامة ربيع
أسامة ربيع
كساب أحمد
Advertisements
قال الفريق سامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تكبدت خسائر كبيرة، نتيجة أزمة السفينة الجانحة، مؤكدًا أن الهيئة لا تبحث عن مكسب، بل تعويض لتغطية خسائر الهيئة نتيجة أزمة الجنوح، وما سببته من تعطيل لحركة الملاحة والتجارة، حيث استخدمنا معدات ضخمة، فضلًا عن إغلاق القناة لمدة ستة أيام، بالإضافة لاستخدام 600 فرد وكوادر من الهيئة، ونحو 48 سفينة غيرت إتجاهها، بسبب جنوح السفينة.

وأوضح "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الاثنين أن العلاقات من المفترض انها طويلة بين الشركة المالكة والهيئة، متسائلًا: "لماذا لم تبدي الشركة مرونة في سداد خسائر الهيئة التي تسببت فيها جنوح سفينتها إيفر جيفين؟".

وحول حديث الشركة المالكة أن جنوح السفينة سببه خطأ من هيئة قناة السويس، وليس قبطان السفينة قال: " هذا الكلام عاري من الصحة والتحقيقات أثبتت أن هناك خطأ في توجيه السفينة سببه فقبطان السفينة، وليس المرشد، موضحًا أن الحديث عن أحوال الطقس السيء غير دقيق، لأن آليات القناة وعملها تمنح الحرية كاملة لقبطان السفينة، إما أن يدخل أو لايدخل، طبقًا لتوجه قبطات السفينة وثقته في المركب وفقًا لرؤيته".

ولفت إلى أن المحكمة ستنظر قيمة التعويضات التي طلبتها الهيئة والتعويضات التي عرضتها الشركة، وستصدر الحكم وفقا لقرارات المحكمة، وسنلتزم بقرارات القضاء أيًا كانت طبقًا للموقف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السفينة الجانحة اسامة ربيع

أخبار تهمك

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ حوالي 16 ساعة

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق رسمي من المصري على ركلة جزاء الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الإصابة بالفطر الأسود والفطريات موجودة بمصر .. 7 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بتر قدم شريف دسوقي بعد خضوعه لعملية جراحية

منذ حوالي 5 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يوم

عاجل.. الرئيس السيسي: بايدن قادر بحنكته على إيجاد حلول جذرية لكافة تحديات العالم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب الوداد يستفز الأهلي بتصريح ناري

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل والانتقال إلى هذا الفريق

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

تعطل حركة الملاحة في قناة السويس بسبب جنوح سفينة حاويات

محمد داود يكشف حقيقة قيادة مرورة السلحدار للسفينة الجانحة بقناة السويس (فيديو)

مسئول سابق بقناة السويس يكشف عن موعد تعويم السفينة الجانحة

عضو إدارة قناة السويس السابق: اتوقع تعويم السفينة العالقة خلال ساعات

تعرف على صاحب فكرة التكريك أسفل غاطس السفينة الجانحة.. وكيف جرت عملية التعويم؟

ماذا إذا رفضت "إيفرجيفن" نتيجة التحقيق... مستشار قناة السويس يجيب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:31 ص

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

06:15 م

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

11:43 م

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

11:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»