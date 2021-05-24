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قبل انطلاق تظاهرات الغد.. انتشار كثيف للقوات العراقية في بغداد

الإثنين 24/مايو/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الاثنين، بأن القوات الأمنية انتشرت بشكل كثيف في العاصمة بغداد، على خلفية التحشيد لتظاهرات "كبيرة" صباح غد الثلاثاء.

 

وقالت الشبكة: "القوات الأمنية انتشرت في المناطق المحيطة بساحة التحرير وسط بغداد، وداخل ساحة التحرير أيضا، باعتبارها مركز الاحتجاج".

 

وأضاف، أن "انتشارا آخر كان حول المنطقة الخضراء الحكومية، وكذلك في ساحة النسور التي ستشهد تظاهرات هي الأخرى".

وبدأ الآلاف بحسب نشطاء، بالخروج من المحافظات الجنوبية باتجاه بغداد للمشاركة في تظاهرة "كبيرة" دعا لها متظاهرون وتنسيقيات.

 

وفي وقت سابق من اليوم، قال نشطاء لشبكة روسيا اليوم، إن "مطالبهم لم تتحقق، لذا سيعاودون النزول إلى الشارع".

 

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، تمكن من رفع الخيام من ساحات الاعتصام نهاية العام الماضي، ووعد المتظاهرين بتحقيق مطالبهم.

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مظاهرة بغداد القوات العراقية

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