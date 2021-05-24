رسميا.. ماندزوكيتش يعلن رحيله عن ميلان الإيطالي





رحل المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش عن فريق ميلان الإيطالي بعد ستة أشهر فقط من انضمامه له.

وتعاقد ميلان مع ماندزوكيتش في صفقة انتقال حر في يناير الماضي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم لكن المهاجم الكرواتي لم يترك البصمة المتوقعة مع الفريق الإيطالي.

وشارك ماندزوكيتش في عشر مباريات فقط مع ميلان من بينها مباراتان فقط منذ البداية ولم يسجل أي أهداف.

وكتب ماندزوكيتش عبر شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور اليوم الاثنين "ممتن لإدارة النادي على منحي هذه الفرصة، ممتن أيضا للجهاز الفني على عمله الدؤوب وكذلك الحال بالنسبة لزملائي، وهم ليسوا فقط لاعبين كبار بل أيضا مجموعة رائعة من الرفاق".

وأضاف "سعيد بتمكنا من إعادة هذا النادي الرائع إلى دوري أبطال أوروبا أتمنى لجميع من في النادي التوفيق في المستقبل".