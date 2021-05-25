سياسي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني

وجه الدكتور حسن عصفور، السياسي الفلسطيني والوزير السابق، الشكر للدولة المصرية على دعمها للقضية الفلسطينية وجهودها في قرار وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قائلًا: "مصر هي الشقيقة الكبرى للعالم العربي".





وأضاف "عصفور" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين، أن التصعيد الأخير من الجانب الإسرائيلي تجاه قطاع غزة غير من رؤية الولايات المتحدة حيال القضية الفلسطينية، متابعًا " حل الدولتين مصطلح مضلل لماذا الحديث عن حل لإيجاد دولة فلسطينية".



