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سياسي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 06:47 ص
الدكتور حسن عصفور
الدكتور حسن عصفور
شيماء حسن
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وجه الدكتور حسن عصفور، السياسي الفلسطيني والوزير السابق، الشكر للدولة المصرية على دعمها للقضية الفلسطينية وجهودها في قرار وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قائلًا: "مصر هي الشقيقة الكبرى للعالم العربي".

وأضاف "عصفور" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين، أن التصعيد الأخير من الجانب الإسرائيلي تجاه قطاع غزة غير من رؤية الولايات المتحدة حيال القضية الفلسطينية، متابعًا " حل الدولتين مصطلح مضلل لماذا الحديث عن حل لإيجاد دولة فلسطينية".

وتابع السياسي الفلسطيني: "حماس تعتقد أن حقها في مصر ومحمود عباس حاسس إنه مهزوم ويحاول الاستقواء بالغرب، ولكن مصر فقط هي الدولة الوحيدة القادرة على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، ولديها أوراق قوة أكثر مما كانت في فبراير الماضي لإعادة الإعمار خاصة أن الضفة الغربية في كل لحظة متوقع لها الانفجار".

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