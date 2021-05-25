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تفاصيل إصابة نجم بيراميدز أمام إنيمبا

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز عن خطورة إصابة حارس مرمي الفريق السماوي أحمد الشناوي.

 

وقال المصدر في تصريحات خاصه لـ "الفجر الرياضي" أن أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من تمزق في العضلة الأمامية، وقد تصل مده غيابه إلى شهر.

 

 

وتعرض الشناوي لهذه الإصابة في المباراة السابقة الذي شارك فيها أساسي أمام إنيمبا النيجيري، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس المقبل الموافق 27 من الشهر الجاري.

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