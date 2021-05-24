طالب بكلية التربية بالفيوم يحصل على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في المسابقة القمية للموضوعات الاجتماعية

صرح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أن الطالب عبد الله إسماعيل أحمد، بكلية الترببة، حصل على المركز الثالث في المسابقه القمية للموضوعات الاجتماعية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021م، والذي نظمتها جامعة حلوان، تحت عنوان (التحول الرقمي وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على مشروعات التنمية في المجتمع المصري) حيث فاز بحث الطالب بالمركز الثالث من بين (٧٦) بحثًا، شاركت به (١٦) جامعة حكومية.



وأشار تم السماح بإرسال الأبحاث إلكترونيا، وذلك مراعاة لظروف جائحة فيروس كورونا، وتخفيف العبء على الطلاب، وتوسيع قاعدة المشاركه الطلابية.

