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عمرو أديب عن تركي آل الشيخ: "الصوت المصري في السعودية"
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:49 ص
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية اليوم، قائلا: "تركي آل الشيخ معروف بحبه للمصريين، وهو دائما الصوت المصري في السعودية".
وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إن المستشار تركي آل الشيخ دائما مساندا لمصر، ويعتبرونه في السعودية أنه الرجل المتحمس لمصر، وهو شيء إيجابي".
وأضاف الإعلامي، أن المستشار تركي آل الشيخ محبا لمصر، ويزور مصر كثيرا، معلقا: "ربنا كرمنا بأشخاص داخل السعودية تحب مصر".
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