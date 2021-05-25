Advertisements
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-5-2021.. المعدن الأصفر يواصل الصعود
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:00 ص
Advertisements
واصلت أسعار الذهب في مصر الارتفاع بمستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد جرام الذهب بنحو جنيهان، ليسجل الذهب 810 جنيهات للجرام من عيار 21 ، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أوقية الذهب العالمية ، وجاءت أسعار الذهب الان في محلات الاصغة على النحو التالي:
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 18 سجل 694.25 جنيها.
عيار 21 سجل 810 جنيهات.
عيار 24 سجل 925.75 جنيها.
الجنيه الذهب 6480 جنيها.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements