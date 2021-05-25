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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-5-2021.. المعدن الأصفر يواصل الصعود

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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واصلت أسعار الذهب في مصر الارتفاع بمستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد جرام الذهب بنحو جنيهان، ليسجل الذهب 810 جنيهات للجرام من عيار 21 ، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أوقية الذهب العالمية ، وجاءت أسعار الذهب الان في محلات الاصغة على النحو التالي:


أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 694.25 جنيها.

عيار 21 سجل 810 جنيهات.

عيار 24 سجل 925.75 جنيها.

الجنيه الذهب 6480 جنيها.

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