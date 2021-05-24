المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يطلق حملته بالساحل الغربي

بدأت فرق التفتيش بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اليوم, تنفيذ الحملة الوطنية للمسح البيئي للساحل الغربي، في عمليات المسح للساحل الغربي، التي تهدف لإيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول.





وأوضح المدير التنفيذي للعمليات الإقليمية والمشرف العام على الحملة الوطنية للمسح البحري المهندس سليمان بن عبيد السنقوف، أن الحملة بدأت أعمالها بمشاركة جميع الفرق التفتيشية بالحملة الوطنية للمسح البحري، والبالغ عددها 25 فرقة وعدد 54 مفتشاً بيئياً مختصاً، وبدأت في مزاولة أعمال المسح كلاً بحسب القطاع المعطى له وفقاً للخطة الموضوعة.





وأضاف السنقوف أنه بانقضاء اليوم الأول من الحملة مُسح ما يقارب 10% من طول الساحل الغربي والذي يبلغ طوله 2000كم بجميع المناطق، ودراسة الوضع البيئي الحالي للمناطق، وتحديد نقاط التصريف إلى مياه البحر والأودية ومجاري السيول الواقعة بالمناطق التي مسحتها، ومن خلال أعمال المسح رُصد بعض المخالفات البيئية، كما سُجلت عدة ملاحظات مثل وجود العديد من البيئات الطبيعية التي ما زالت خالية ونظيفة من التلوث، وإلقاء بعض المخلفات في بعض مجاري السيول والأودية، بشكل عشوائي، مؤكداً استمرار أعمال المسح خلال الأيام المقبلة لاستكمال مناطق الساحل الغربي بالمملكة كافة.



