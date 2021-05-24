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"الحماية الاجتماعية" في الرياض تقدم خدماتها لحالات العنف الأسري عبر 13 وحدة

الإثنين 24/مايو/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
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أوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن إدارة الحماية الأسرية تقدم خدماتها لحالات العنف الأسري في المنطقة من خلال 13 وحدة وفريق للحماية الاجتماعية موزعة على العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة د. محمد بن عبدالله الحربي ان وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض تستقبل يومياً مايقارب من 50 بلاغ ويتعامل معها موظفي الوحدة البالغ عددهم 118 اخصائي واخصائية بحسب درجة خطورة الحالة التي تختلف مابين الحرجة ومنخفضة الخطورة مبيناً ان بعض الحالات تستدعي التدخل السريع بالتعاون مع الجهات المختصة مثل حالات الإيذاء والبعض الآخر منها لايحتاج الا الى خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري فقط من قبل الكادر الاجتماعي او النفسي بوحدات الحماية .

يذكر ان وحدات الحماية الإجتماعية تستقبل البلاغات من خلال الرقم المجاني (١٩١٩) على مدار الـ24 ساعة وتقدم خدماتها لضحايا العنف الأسري بشتى أنواعه اللفظي والنفسي والجسدي والجنسي من فئات الأطفال دون سن الثامنة عشر والمرأة أياً كان عمرها والفئات المستضعفة من كبار السن وذوي الإعاقة كما تقدم خدمة الإيواء المؤقت لضحايا العنف الأسري إذا استلزم الأمر لذلك.

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