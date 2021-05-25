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وزير العدل: أخذنا ثأر شقيقي الشهيد في العملية الشاملة بسيناء (فيديو)
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:30 ص
أمنية فوزي
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قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن العلمية الشاملة التي نفذتها القوات المسلحة المصرية في سيناء نجحت في أخذ الثأر لشقيقي الشهيد المستشار محمد مروان، الذي استشهد في العريش بعد استهدافه من قبل الجماعات الإرهابية.
وأضاف "مروان"، خلال حديثه لـ قناة "الغد"، أن الدولة المصرية نجحت في أخذ حق الشهداء من الإرهابيين، مؤكدًا أن الشهادة وسام على صدورهم جميعا.
وأوضح وزير العدل، أن الجماعات التكفيرية استهدفت القضاة بعد الحكم في إحدى القضايا في العريش بساعتين.
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