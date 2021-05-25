وزير العدل: تكليف رئاسي بتطوير منظومة القضاء (فيديو)

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هناك تكليفا رئاسيا بتطوير منظومة القضاء، موضحًا أن التكليف الرئاسي شمل رفع كفاءة المحاكم بالمحافظات.





وأضاف وزير العدل، في حديثه لقناة "الغد"، أنه تم العمل على تطوير منظومة القضاء ككل منها المحاكم والشهر العقاري، كذلك تحسين الخدمات لراحة المواطنين، موضحا أنه تم العمل على رفع كفاءة المباني بالمحاكم وتقديم كافة أوجه الخدمات لها والعمل على توسعتها بما فيها كل الأحكام والقوانين إلكترونيا، وكان المردود إيجابيا في ذلك الشان.





وأشار وزير العدل، إلى أن الشكاوى كانت كثيرة بالنسبة للشهر العقاري، تم العمل على حل هذه المشكلات، والآن لم نتلق مشكلات إلا قليلا، لافتا إلى وجود 393 مقرا للمحاكم بمختلف أنواعها.



