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منتخب ٢٠٠٣ يستدعي ٦ لاعبين من وادي دجلة لمعسكر البطولة العربية
الإثنين 24/مايو/2021 - 11:45 م
الفجر الرياضي
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تلقي نادي وادي دجله خطاب من إتحاد الكرة المصري، بطلب ضم ٦ لاعبين لمنتخب ٢٠٠٣، للإنضمام لمعسكر المنتخب المغلق استعداد للمشاركه في البطولة العربية للشباب ٢٠ سنه والمقرر له في الفترة من ٢٧ مايو الجاري الي ١٦ يونيو ٢٠٢١ .
وقد جاء اختيار اللاعبين وفقا لمتابعة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن محمود جابر لبطولة الجمهورية، بعد المستوى و الأداء المتميز الذي ظهر عليه جميع اللاعبين .
وضمت الأسماء المستدعاه من وادي دجله كلا من : يوسف عاطف صبرة ، يوسف ناصر حمدي ، معاذ احمد سعد ، كريم السيسي، عبدالرحمن رشدان ، احمد شريف مصطفي .
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