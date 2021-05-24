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منتخب ٢٠٠٣ يستدعي ٦ لاعبين من وادي دجلة لمعسكر البطولة العربية

الإثنين 24/مايو/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقي نادي وادي دجله خطاب من إتحاد الكرة المصري، بطلب ضم ٦ لاعبين لمنتخب ٢٠٠٣، للإنضمام لمعسكر المنتخب المغلق  استعداد للمشاركه في البطولة العربية للشباب ٢٠ سنه والمقرر له في الفترة من ٢٧ مايو الجاري الي ١٦ يونيو ٢٠٢١ .
وقد جاء اختيار اللاعبين وفقا لمتابعة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن محمود جابر لبطولة الجمهورية، بعد المستوى و الأداء المتميز الذي ظهر عليه جميع اللاعبين . 
وضمت الأسماء المستدعاه من وادي دجله كلا من : يوسف عاطف صبرة ، يوسف ناصر حمدي ، معاذ احمد سعد ، كريم السيسي، عبدالرحمن رشدان ، احمد شريف مصطفي .

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