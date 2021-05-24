منتخب ٢٠٠٣ يستدعي ٦ لاعبين من وادي دجلة لمعسكر البطولة العربية





تلقي نادي وادي دجله خطاب من إتحاد الكرة المصري، بطلب ضم ٦ لاعبين لمنتخب ٢٠٠٣، للإنضمام لمعسكر المنتخب المغلق استعداد للمشاركه في البطولة العربية للشباب ٢٠ سنه والمقرر له في الفترة من ٢٧ مايو الجاري الي ١٦ يونيو ٢٠٢١ .

وقد جاء اختيار اللاعبين وفقا لمتابعة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن محمود جابر لبطولة الجمهورية، بعد المستوى و الأداء المتميز الذي ظهر عليه جميع اللاعبين .