اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بالحوامدية

اندلع قبل قليل، حريق هائل داخل شقة سكنية بمدينة الحوامدية جنوبي محافظة الجيزة، وتحاول قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة؛ بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بأحد الشوارع بمدينة الحوامدية جنوب المحافظة.



