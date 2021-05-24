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اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بالحوامدية
الإثنين 24/مايو/2021 - 11:47 م
إيمان عبد العاطي
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اندلع قبل قليل، حريق هائل داخل شقة سكنية بمدينة الحوامدية جنوبي محافظة الجيزة، وتحاول قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.
وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة؛ بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بأحد الشوارع بمدينة الحوامدية جنوب المحافظة.
ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة؛ بقوات الدفاع المدني مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، حيث حاصرت القوات ألسنة اللهب، وتحاول السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية، وأُخطر مدير أمن الجيزة.
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