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وزيرة الهجرة: مصر تواجه حربًا لتغيير الهوية

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 04:47 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
كساب أحمد
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، إن مصر تواجه العديد من الحروب، ومن ضمن هذه الحروب هي حرب لتغيير الهوية، مضيفة أن المصريين في الخارج يتعلمون اللغات الأجنبية، ولكن من خلال مباردة "اتكلم عربي" نطالب المصريين بعدم تناسي اللغة العربية والهوية المصرية.

وتابعت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى" بالتلفزيون المصري، أن الوزارة أطلقت تطبيق الكتروني للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًة إلى أن هذا التطبيق اعد من خلال التعاون مع دار نهضة مصر خلال عام كامل، لأن الوزارة كانت حريصة على أن يكون التطبيق يواكب أحدث التطبيقات.

ولفت إلى أن التطبيق من خلال الذكاء الصناعي يستطيع تعليم المصريين بالخارج اللغة العربية، والانتقال من مرحلة للأخرى لا يتم إلا بعد التأكد من تعلم مرادفات معينة.

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مصر حروب تغيير الهوية اتكلم عربي

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