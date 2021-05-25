وزيرة الهجرة: مصر تواجه حربًا لتغيير الهوية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، إن مصر تواجه العديد من الحروب، ومن ضمن هذه الحروب هي حرب لتغيير الهوية، مضيفة أن المصريين في الخارج يتعلمون اللغات الأجنبية، ولكن من خلال مباردة "اتكلم عربي" نطالب المصريين بعدم تناسي اللغة العربية والهوية المصرية.





وتابعت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى" بالتلفزيون المصري، أن الوزارة أطلقت تطبيق الكتروني للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًة إلى أن هذا التطبيق اعد من خلال التعاون مع دار نهضة مصر خلال عام كامل، لأن الوزارة كانت حريصة على أن يكون التطبيق يواكب أحدث التطبيقات.



