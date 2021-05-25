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عضو الفريق البحثي بـ"أسترازينكا": اللقاح فعال ضد السلالة الهندية (فيديو)
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:15 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد سلمان، عضو الفريق البحثي المطور للقاح أسترازينيكا، إن اللقاحات الموجودة حاليًا ما زالت فعالة بنسبة كبيرة مع السلالة الهندية.
وأضاف "سليمان"، خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن لقاح فيزر وأسترازينكا لا يقلا أكثر من 5% مع السلالة الهندية في الفعالية مع السلالة العادية، وما زالت تمنع الأعراض الشرسة بنسبة 100%.
وأشار إلى أن المواطنين الذين حصلوا على لقاح أسترازينيكا محميون بنسبة 75%، مؤكدًا أن الأعراض التي تظهر على المواطنين بعد تلقي لقاح كورونا طبيعية للغاية ولا قلق منها.
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