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شاهد.. عمرو أديب عن العلاقات المصرية الأمريكية: "أعدائنا عندهم عزا ولابسين طرح"
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 05:54 ص
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على تطور العلاقات المصرية الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، معلقا: "في ناس من بيكرهوا عبدالفتاح السيسي كراهية التحريم، بيضربوا كف على كف من تطور العلاقات".
وتوقع "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أن يكون هناك زيارات للرئيس السيسي إلى أمريكا قريبا، مضيفا: "بايدن قرر ميبقاش عنيد، ينظر للمصلحة الأمريكية ومصلحة المنطقة.
وأضاف الإعلامي: "أعداء البلد كانوا بيراهنوا أن العلاقات المصرية الأمريكية لن تستقيم.. النهاردة هما عندهم عزاء، ولابسين طرح سودا وبيلطموا.. إحنا لعبنا ورقنا كله صح"، مشيدا بمناقشة الرئيس السيسي ملف سد النهضة مع نظيره الأمريكي.
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