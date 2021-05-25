شاهد.. عمرو أديب عن العلاقات المصرية الأمريكية: "أعدائنا عندهم عزا ولابسين طرح"

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على تطور العلاقات المصرية الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، معلقا: "في ناس من بيكرهوا عبدالفتاح السيسي كراهية التحريم، بيضربوا كف على كف من تطور العلاقات".





وتوقع "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أن يكون هناك زيارات للرئيس السيسي إلى أمريكا قريبا، مضيفا: "بايدن قرر ميبقاش عنيد، ينظر للمصلحة الأمريكية ومصلحة المنطقة.



