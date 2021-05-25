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منها التوبيخ والتدريب.. تعرف على إجراءات رعاية الأحداث المعرضين للانحراف

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:19 ص
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
آيات عامر
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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة هو جهاز اجتماعي متخصص في رعاية الأحداث المعرضين للانحراف والمنحرفين في بيئاتهم الطبيعية.

وتستعرض "الفجر" إجراءات الحصول على الخدمة وهي كالتالي:

- تقديم الخدمات المختلفة التي تعمل على علاج الأحداث المحكوم عليهم بأحد تدابير المراقبة الاجتماعية المنصوص عليها في المواد 9- 10 -11 -12 من القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه.

- إجراء البحوث الشاملة للأحداث قبل تقديمهم للمحاكمة.

أنواع التدابير:
وهي كالتالي: (التوبيخ - التسليم - الإلحاق بالتدريب والتأهيل - الإلزام بواجبات معينة - الاختبار القضائي - العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته - الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية).

وتأتي الرعاية اللاحقة للأحداث بعد انتهاء مدد التدابير والعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، وهي تدبير اختياري يتم الاتفاق مع الحدث أو أسرته وتحدد مدته طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي لظروف كل حالة.

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