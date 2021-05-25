"النقد الدولي" يكشف تفاصيل تخصيص مصر حصتها في الصندوق لدعم السودان

كشف الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وممثل المجموعة العربية، عن تفاصيل وآليات تنفيذ القرار المصري بإستخدام حصتها لدعم السودان في هذا التوقيت.





وقال "محي الدين"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زوم"، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري: "لكل الدول داخل الصندوق حساب مخصص للطوارئ إذا تعثرت الدولة عن سداد مستحقاتها، يُستعان بهذا الحساب الجانبي".





وأضاف أن مصر بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي استخدام خصصت حصتها لدعم السودان في هذا التوقيت الدقيق، وفي ذات الوقت تتزامن مؤتمرات مثل مؤتمر فرنسا الذي عقد منذ أيام، حتى إن جنوب السودان تساهم ايضًا ودولًا عربية جنبًا إلى مصر تسهم في هذا الملف كما تعهدت دول مثل الكويت وجزر المالديف".



