عاجل.. مجدي صبحي يتراجع عن قرار اعتزاله الفن

أعلن الفنان والمخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، عودة الفنان مجدي صبحي إلى الفن مرة أخرى بعرض مسرحي سيكشف تفاصيله قريبا.





ونشر "عبده" صورة تجمعه بمجدي صبحي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب قائلا: " الحمدلله عودة الفنان القدير المتميز جدا مجدي صبحي إلى جمهوره وفنه مرة أخرى وانتظرونا قريبا في عمل فني كبير".





ورد عليه مجدي صبحي من خلال منشور قائلا: "صديقي الغالي والمخرج الكبير المحترم عادل عبده أشكرك".



