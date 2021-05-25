إخماد حريق اندلع داخل شقة سكنية بالحوامدية

تمكنت قوات الدفاع المدني بالجيزة من السيطرة على حريق ندلع داخل شقة سكنية بمدينة الحوامدية جنوبي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بأحد الشوارع بمدينة الحوامدية جنوب المحافظة.





ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت محاولات السيطرة على الحريق.



