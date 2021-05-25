هل يغير لقاح كورونا من جينيات الجسم؟.. استشاري يجيب (فيديو)

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن مخاوف المواطنين من تلقي لقاح كورونا تقل تدريجيا، بعد مشاهدتهم أشخاص حولهم يحصلون على التطعيم ولم يتعرضوا لأي أعراض جانبية، مؤكدا أن اللقاحات آمنة.





وأشار "حتة"، خلالاتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن اللقاح لا يحمي من الإصابة 100%، ولكن من حصل على اللقاح حتى لو جرعة واحدة وأصيب بكورونا بعدها كانت الأعراض خفيفة عليه.



