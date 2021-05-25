اليوم.. مجلس النواب يواصل جلسته العامة

يواصل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم، وذلك بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.





ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر،و نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، بالإضافة إلى دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية.



