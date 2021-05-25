Advertisements

اليوم.. مجلس النواب يواصل جلسته العامة

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:20 ص
حنفي جبالي
حنفي جبالي
إيمان أسامة
Advertisements
يواصل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم، وذلك بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر،و نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، بالإضافة إلى دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية.

كما يهدف المشروع إلى دعم أجهزة الدولة في المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، والمساهمة في تطوير العشوائيات، والحد أيضًا من ظاهرة أطفال بلا مأوى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حنفي جبالي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ يوم

أول تعليق رسمي من المصري على ركلة جزاء الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

منذ يوم

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 14 ساعة

مدرب الوداد يستفز الأهلي بتصريح ناري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بتر قدم شريف دسوقي بعد خضوعه لعملية جراحية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسي: بايدن قادر بحنكته على إيجاد حلول جذرية لكافة تحديات العالم

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة مدوية حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

منذ حوالي 8 ساعات

الإصابة بالفطر الأسود والفطريات موجودة بمصر .. 7 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 18 ساعة

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ حوالي 9 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يوم

نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل والانتقال إلى هذا الفريق

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش إنشاء صندوق الوقف الخيرى

"الشيوخ " يوافق مبدئيًا على إنشاء صندوق الوقف الخيري

"الشيوخ" يوافق على تبعية صندوق الوقف الخيري لمجلس الوزراء

موجز البرلمان/ مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة التنمر

"الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري

تعرف على التعديل الجديد لمصطلح «أطفال الشوارع» بمشروع قانون الوقف الخيرى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:31 ص

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

06:15 م

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

11:43 م

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

11:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»