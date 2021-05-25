عادل حمودة يفجر مفاجأة بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن العدوان الإسرائيلي على غزة كان مفاجأة، موضحا أن المعلومات الدقيقة تؤكد أن خطة غزو وحصار قطاع غزة كانت معدة للتنفيذ العام المقبل.





وفجّر "حمودة"، خلال حواره برنامج "من مصر" على قناة "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، الاثنين، مفاجأة، وهي أن الخطة كانت موضوعة بحيث تُنفذ في 2022، مشيرا إلى أن هذه المعلومات أكيدة 100%.



