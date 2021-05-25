وليد توفيق: لهذا السبب أفكر ألف مرة قبل إطلاق أغنية جديدة

‏أكد الفنان وليد توفيق، أنه يفكر ألف مرة قبل إطلاق أغنية جديدة، موضحاً أنه "حين يكون المشوار الفني طويلاً ويملك الفنان أرشيفاً غنياً يصبح اختيار الأغنية صعباً عليه"





وكشف في تصريحات صحفية، أنه يعتمد في الشتاء الأغاني الكلاسيكية، وفي الصيف أغاني تسعد الناس، وفي عيد الحب أغان عاطفية. وقال إنه أطلق أغنية من ألحان بالتزامن مع عيد الحب بعنوان "محتاجلو جنبي"،



