نبيلة مكرم تكشف تفاصيل مبادرة "اتكلم عربي"

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" أطلقتها وزارة الهجرة برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لترسيخ الهوية المصرية للمصريين في الخارج في الجيل الثاني والثالث، مشيرةً إلى أنها تهدف إلى تعليم اللغة العربية، وبخاصة في ظل تعرض الشباب للغات أخرى، وانفتاح لا ترفضه الدولة لضرورة عدم نسيان بلادها الأم ولغتها الأم.





وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زوم" ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاثنين، أن التطبيق موجود على نظم تشغيل إندرويد وIOS بالتعاون مع دار نهضة مصر، إذ بذلت جهدًا كبيرًا من أجل تلبية رغبات أبناء المصريين في الخارج، لكي تواكب التكنولوجيا وتكون ممثلة للدولة المصرية.





وتابعت وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن التطبيق به شخصيات كارتونية، تساعد الطفل على تعلم الحروف والكلمات وتبدأ في المرحلة الأولى للأطفال من عمر 3 سنوات إلى 6 سنوات، لكي يسير في رحلة تبدأ من النوبة إلى أن يصل للعاصمة الإدارية ويتعلم الطفل الحروف، بالإضافة إلى أهم الكلمات المصرية المستخدمة وأبرز مبادئ اللغة العربية.



