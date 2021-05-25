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نبيلة مكرم تكشف تفاصيل مبادرة "اتكلم عربي"

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 06:15 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
كساب أحمد
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" أطلقتها وزارة الهجرة برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لترسيخ الهوية المصرية للمصريين في الخارج في الجيل الثاني والثالث، مشيرةً إلى أنها تهدف إلى تعليم اللغة العربية، وبخاصة في ظل تعرض الشباب للغات أخرى، وانفتاح لا ترفضه الدولة لضرورة عدم نسيان بلادها الأم ولغتها الأم.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زوم" ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاثنين، أن التطبيق موجود على نظم تشغيل إندرويد وIOS بالتعاون مع دار نهضة مصر، إذ بذلت جهدًا كبيرًا من أجل تلبية رغبات أبناء المصريين في الخارج، لكي تواكب التكنولوجيا وتكون ممثلة للدولة المصرية.

وتابعت وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن التطبيق به شخصيات كارتونية، تساعد الطفل على تعلم الحروف والكلمات وتبدأ في المرحلة الأولى للأطفال من عمر 3 سنوات إلى 6 سنوات، لكي يسير في رحلة تبدأ من النوبة إلى أن يصل للعاصمة الإدارية ويتعلم الطفل الحروف، بالإضافة إلى أهم الكلمات المصرية المستخدمة وأبرز مبادئ اللغة العربية.

وأوضحت أن التطبيق يطبق الذكاء الاصطناعي يستعمل اللعبة عن طريق تذكير الشخصيات، لافتة إلى أن التطبيق تم عرضه على خبراء، مؤكدة أن الرئيس السيسي مهتم بالهوية المصرية لربط المواطنين المصرين في الخارج بموطنهم، وأن الوزارة تنسق مع مجمع اللغة العربية لمواجهة حرب طمس اللهوية

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