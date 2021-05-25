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مفاجأة مدوية حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:25 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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قال رضا البلتاجي، الحكم الدولي السابق، إن مباراة الزمالك والمصري من أهم المباريات في تاريخ  الدوري المصري الممتاز.

وأضاف رضا البلتاجي ، خلال برنامج «الماتش»:" البنا حكم عادل وموهوب ولايفتعل أى أزمات، ولو حكم آخر في مباراة اليوم كانت لن تكمتمل أحداثها على خير".

وتابع:" اختلف مع البنا في ركلة الجزاء الثانية للمصري، لأنها لم تشهد تعمد لمس الكرة باليد، وطرد أحمد رفعت مستحق ويجب أن يعاقبه المصري لتعمده الإيذاء، وطرد طارق حامد تأخر 7 سنوات عن التنفيذ".

وشدد :" طارق حامد استخدم تلك الفعلة في العديد من المباريات السابقة، وكان يتم التغاضي عن طرده، وكان يجب طرده في عشرات المباريات، وفيه لاعبين آخرين يجب أن يتم معاملتهم بنفس الطريقة في أندية أخرى".

وأردف:" هدف الزمالك الثالث غير صحيح، وكان هناك دفع من جانب فرجاني ساسي لمدافع المصري، يستوجب حصول الفريق البورسعيدي على ركلة حرة أثناء حصول الزمالك على ركلة الجزاء الثانية".

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