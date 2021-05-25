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عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:31 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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كشف البيت الأبيض، في إفادة صحفية قبل قليل، عن تفاصيل الاتصال الثاني الذي دار بين الرئيسان الأمريكي، ونظيره المصري.

وقال البيت الأبيض، في تصريحات نقلتها قناة سكاي نيوز عربية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، شكر نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، على نجاح الجهود المصرية في إنهاء التصعيد بين إسرائيل وغزة.

وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن والسيسي ناقشا التزامهما بالتمسك بخطط ليبيا إجراء الانتخابات في ديسمبر ومغادرة القوات الأجنبية.

ويعتبر هذا هو الاتصال الثاني بين الرئيسين خلال أسبوع واحد، حيث سبقه اتصال هاتفي منذ أيام، أعرب خلاله بايدن عن شكره للسيسي على جهوده في التهدئة بين غزة وتل أبيب.

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