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غدا.. الزمالك يخوض تدريباته استعدادًا للإسماعيلي بكأس مصر

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الفريق تدريباته غدا الثلاثاء دون الحصول علي راحة وذلك في إطار الاستعداد لمباراة الاسماعيلي في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر والمقررة إقامتها مساء الخميس المقبل باستاد السويس.

ويؤدي الزمالك مرانه في الثانية عشرة ظهر غدٍ في الإسكندرية بعد مواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز، على أن يتحرك الفريق في الثانية ظهرا إلى العين السخنة للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا للمباراة.

وسيؤدي الفريق مرانه الرئيسي يوم الأربعاء على ملاعب وادي دجلة بالعين السخنة.

وحقق الزمالك فوزا مثيرا على المصري مساء اليوم الإثنين بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة 24 للدوري الممتاز، ليصل إلى النقطة 54 في صدارة البطولة.

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