أستاذ اقتصاديات الصحة: نستطيع السيطرة على "الفطر الأسود" في مصر (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة، تعليقا على مرض الفطر الأسود،: "هناك تركيز كبير حاليًا على الأمراض والأوبئة في العالم كله ما أدى لتركيز الضوء على هذا المرض".





وأضاف "عنان"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الحديث عن الفطر الأسود زاد حاليًا لأن نسبته مرتبطة بأدوية الكورتيزون، ونسبة الكورتيزون زادت حاليًا خاصة في بلد مثل الهند بسبب زيادة استخدام الكوريتزون بسبب فيروس كورونا.



