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اجتماع بمحافظة القاهرة لمناقشة تطبيق إجراءات البناء الجديدة

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:37 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إسماعيل منطاوي
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ترأس المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماعًا مع لجنة مراجعة تراخيص البناء، في نطاق المنطقة الشرقية بالقاهرة، ضمن خطط حوكمة وضبط أعمال البناء.

يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بمراجعة تراخيص البناء، والالتزام بالاشتراطات الجديدة، التي أعلنتها وأقرتها وزارة التنمية المحلية في جميع المحافظات، ومنع أي مخالفات، مع تطبيق القانون على المخالفين دون أي استثناء.

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محافظة القاهرة بوابة الفجر الفجر اشتراطات البناء

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