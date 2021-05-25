اجتماع بمحافظة القاهرة لمناقشة تطبيق إجراءات البناء الجديدة

ترأس المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماعًا مع لجنة مراجعة تراخيص البناء، في نطاق المنطقة الشرقية بالقاهرة، ضمن خطط حوكمة وضبط أعمال البناء.



