Advertisements
اجتماع بمحافظة القاهرة لمناقشة تطبيق إجراءات البناء الجديدة
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:37 ص
إسماعيل منطاوي
Advertisements
ترأس المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماعًا مع لجنة مراجعة تراخيص البناء، في نطاق المنطقة الشرقية بالقاهرة، ضمن خطط حوكمة وضبط أعمال البناء.
يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بمراجعة تراخيص البناء، والالتزام بالاشتراطات الجديدة، التي أعلنتها وأقرتها وزارة التنمية المحلية في جميع المحافظات، ومنع أي مخالفات، مع تطبيق القانون على المخالفين دون أي استثناء.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements