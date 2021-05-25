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هل يؤثر لقاح كورونا على الدورة الشهرية؟.. طبيب يجيب (فيديو)
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:37 ص
هدى عبدالرازق
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رد الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، على اعتقاد بعض النساء أن الحصول على لقاح كورونا يؤثر على الدورة الشهرية، قائلا: "مفيش أي أساس علمي لهذا الكلام".
وأشار "حتة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن رد فعل على الحصول على اللقاح أو عقار يختلف من شخص لآخر، نافيا ما تردد بشأن أن الحصول على اللقاح يؤثر الخصوبة والقدرة الانجابية، معلقا: "كل ده شائعات".
وأضاف أن التطعيمات تعطى على مدار عدة أشهر ماضية ولم ترصد أي مشاكل، مشيدا بمتابعة وزارة الصحة للمواطنين الذين حصلوا على اللقاح.
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