مبابي السبب.. هازارد يتخذ قرارا مثيرا في ريال مدريد

أفادت تقارير إعلامية إسبانية، عن تغير البلجيكي إيدين هازارد، جناح الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، في موقفه من البقاء داخل صفوف الميرنجي خلال الموسم المقبل.





ووفقًا للمعلومات الواردة ببرنامج "الشيرنجيتو"، فإن ساعة الرحيل بين ريال مدريد وهازارد تقترب بالفعل، حيث أن النجم البلجيكي يرغب في الرحيل خلال الصيف المقبل".





وتابعت:"الوصول المحتمل لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد، جعل هازارد يفكر في ضرورة مغادرة البرنابيو في أسرع وقت".





وأضاف البرنامج الشهير إلي أن هازارد حدد بالفعل وجهته المقبلة، حيث يود العودة إلى صفوف نادي تشيلسي.





وانضم هازارد إلى ريال مدريد في 2019، لكنه فشل في تعويض غياب كريستيانو رونالدو هداف الفريق السابق، بسبب كثرة الإصابات التي عانى منها اللاعب البلجيكي على مدار الموسم.



