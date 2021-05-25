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مبابي السبب.. هازارد يتخذ قرارا مثيرا في ريال مدريد
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:30 ص
غدير أحمد
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أفادت تقارير إعلامية إسبانية، عن تغير البلجيكي إيدين هازارد، جناح الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، في موقفه من البقاء داخل صفوف الميرنجي خلال الموسم المقبل.
ووفقًا للمعلومات الواردة ببرنامج "الشيرنجيتو"، فإن ساعة الرحيل بين ريال مدريد وهازارد تقترب بالفعل، حيث أن النجم البلجيكي يرغب في الرحيل خلال الصيف المقبل".
وتابعت:"الوصول المحتمل لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد، جعل هازارد يفكر في ضرورة مغادرة البرنابيو في أسرع وقت".
وأضاف البرنامج الشهير إلي أن هازارد حدد بالفعل وجهته المقبلة، حيث يود العودة إلى صفوف نادي تشيلسي.
وانضم هازارد إلى ريال مدريد في 2019، لكنه فشل في تعويض غياب كريستيانو رونالدو هداف الفريق السابق، بسبب كثرة الإصابات التي عانى منها اللاعب البلجيكي على مدار الموسم.
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