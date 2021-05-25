عادل حمودة: نتنياهو صعد الأحداث في غزة ليبقى في الحكم (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن العدوان الإسرائيلي على غزة كان المقرر حدوثه في 2022، و خطة العدوان الإسرائيلي على غزة لم تكن في حسبان الجيش الإسرائيلي.





وأوضح "حمودة"، خلال حواره برنامج "من مصر" على قناة "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، الاثنين، أنه إذا اطلعنا على الصحف الإسرائيلية، نجد أنها ذكرت أن هناك خلافًا حادًا بين قيادات الجيش وأعضاء الكنيست، ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





وتابع رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر : "الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، كلف يائير لبيد بتشكيل الحكومة، ومنحه مهلة 21 يومًا، ولذلك في هذا اليوم قرر نتنياهو تصعيد الأحداث، بحيث تأتي الحرب مبكرًا أكثر من 9 أو 10 شهورا حتى يظل في الحكم، ويفوت الفرصة على خصمة في تشكيل حكومة جديدة، يضاف لذلك أنه كان في انتظار نتنياهو بعض القضايا المتهم فيها تتعلق باستغلال النفوذ، واتهام بالرشوة، والحصول على هدايا إلى آخره".



