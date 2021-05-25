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الزمالك يستقر على تعديل عقد أسامة فيصل

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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استقر مسئولو نادي الزمالك على تعديل عقد أسامة فيصل، مهاجم الفريق الصاعد خلال الموسم المقبل؛ بما يتماشى مع المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب ونجاحه في إثبات نفسه والحصول على إشادة الجميع.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن رغبة مسئولى الزمالك في بقاء أسامة فيصل داخل النادي خلال الموسم المقبل، وتحقيق أكبر مكسب فني منه ورفض إعارته بعد العروض التي تلقاها من بعض الأندية لإعارته، خاصة أن الفريق واجه نقصا كبيرا في مركز المهاجم بعد رحيل مصطفى محمد.

و استطاع أسامة فيصل إثبات نفسه في أكثر من مباراة، ونجح في لفت أنظار الجميع، وكان أخرها تسجيله هدف الفوز بمرمى طلائع الجيش في المباراة الأخيرة للفريقين بالدوري المحلي.

ومن المفترض أن عقد اللاعب في الوقت الحالي بمثابة ناشئ، لكن الإدارة ترغب في تعديل العقد بالإضافة إلى القيمة المالية ووضعه عقد فريق أول ومضاعفت الجانب المالي للحفاظ على اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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