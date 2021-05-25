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عادل حمودة: مصر أعادت ارتباط العرب بالقضية الفلسطينية (فيديو)
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:47 ص
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس إدارة تحرير جريدة الفجر، إن مصر أعادت ارتباط العرب بالقضية الفلسطينية، ليس فقط بهدنة وقف إطلاق النار التي حرصت على الوصول لها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدًا على قدرة مصر على الضغط على إسرائيل من أجل كسب المزيد للفلسطينيين.
وأضاف "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن الحرب الأخيرة التي استمرت 11 يومًا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أثبتت أن أدوات الحرب نفسها تغيرت، موضحًا أن التمايز العسكري الذي كان لدى الجيش الإسرائيلي والصاعقة تغير.
وتابع رئيس مجلس إدارة تحرير جريدة الفجر: "أصبحنا نتحدث عن الحرب البالستية والطائرات دون طيار، وغيرها من الأدوات الجديدة التي من الممكن أن تصيب إسرائيل بأذى شديد، ولذلك أصبح لدى إسرائيل قلقًا شديدًا من الاقتراب من جنوب لبنان، خوفًا من الصواريخ التي تملكها حزب الله، وهي ما أصبحت تخشاه الآن من قطاع غزة".
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