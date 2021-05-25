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المسرح القومي: عرض "المتفائل" يشهد إقبالاً جماهيريًا رغم كورونا

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان إيهاب فهمي، مدير فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، عرض "المتفائل" يشهد  إقبالاً جماهيريًا لمشاهدته.

وأوضح  ان العرض يشهد نجاحًا منذ افتتاحه شهر يونيو عام 2019.

ويقدم  العرض يوميًا  ماعدا الأربعاء في تمام السادسة و النصف مساء علي خشبة القومي بالعتبة، وذلك مع اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

العرض من  بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.


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