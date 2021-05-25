خبير: إدارة بايدن تتخذ موقفا جديدًا في علاقتها بإثيوبيا (فيديو)

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على فرض أمريكا عقوبات اقتصادية وأمنية على إثيوبيا، بسبب جرائمها ضد الشعب الإثيوبي في إقليم التيجراي، موضحا أن " إثيوبيا ردت على العقوبات بأنها ستعيد صياغة علاقتها مع أمريكا، وهذا يعني أننا أمام حالة انكشاف إثيوبي، وتشكيل موقف أمريكي جديد وصلت إليه الإدارة الأمريكية بعد مرور 100 يوم على توليها المسؤولية".





وقال "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، إن مكالمة الرئيس الأمريكي جو باين للرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الثانية، شملت الحديث عن أزمة سد النهضة، وهذا يعكس إدراك أمريكا بأهمية قضية سد النهضة ومحوريتها بالنسبة لمصر.





وأضاف أن الإدارة الأمريكية الجديدة ما زالت تتلمس خطواتها تجاه مختلف القضايا الدولية والأمريكية، وفرض حزمة من العقوبات، على أديس ابابا يعتبر اول موقف رسمي لأمريكا بشمل رسمي، موضحا أ ن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إثيوبيا قوية ومؤثرة، وهذا قد يؤدي إلى الانصياع لبعض الرؤى الأمريكية، موضحا أن التعاطي الإثيوبي مع المفاوضات التي تدعو إليه أمريكا، سيكون مختلف خلال الفترة المقبلة، خاصة بعض العقوبات الامريكية.



