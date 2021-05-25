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تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء.. اعرفها

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، محذرة من شبورة مائية ورياح على بعض المناطق.

وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء.. اعرفها
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء.. اعرفها

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