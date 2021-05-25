لحظة اقتحام "ملوك الجدعنة" إستوديو عمرو أديب على الهواء (فيديو)

يذكر أن مصطفى شعبان والفنان عمرو سعد، قدما مسلسل "ملوك الجدعنة" في السباق الرمضاني الماضي والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

“ملوك الجدعنة” بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجأة للجميع، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من آخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.







