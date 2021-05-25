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لحظة اقتحام "ملوك الجدعنة" إستوديو عمرو أديب على الهواء (فيديو)
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:58 ص
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اقتحم الفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو سعد إستوديو برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب،
وداعب مصطفى شعبان، أديب، خلال البرنامج المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا له: "بقالنا كتير مستنيك.. يالا يا عم لم ورقك ده عايزين نخلص"، فيما قال الإعلامي: "طيب سيبوني 5 دقائق.. سرية وسفينة دخلوا وهيكسروا الإستوديو واللي فيه".
يذكر أن مصطفى شعبان والفنان عمرو سعد، قدما مسلسل "ملوك الجدعنة" في السباق الرمضاني الماضي والذي حقق نجاحًا كبيرًا.
“ملوك الجدعنة” بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجأة للجميع، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من آخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.
تدور أحداث ملوك الجدعنة حول سرية وسفينة “مصطفى شعبان وعمرو سعد” اللذين يعملان فى التجارة وتربطهما صداقة قوية، ويواجهان صعابًا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما يحاول أن يسيطر عليهما ويتحكم فيهما، والعمل من تأليف عبير سليمان بمشاركة ورشة للكتابة وإخراج أحمد خالد موسى.
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