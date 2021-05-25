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بعد الفطر الأسود.. طبيب بالهند يصدم العالم بمرض "الزومبي" (فيديو)

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:55 ص
الفطر الأسود
الفطر الأسود
شيماء حسن
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قال أحمد العطافي أستاذ الميكروبيولوجيا الحيوية في الهند، تعليقا على ظهور مرض الفطر الأصفر في الهند، بعد ظهور الفطرين الأسود والأبيض بين المتعافين بفيروس كورونا، إنه ينتقل عبر الأغشية المخاطية للأنف أو أغشية العين والذي قد يضطر الطبيب إلى استئصال الجزء الذي يتواجد به العفن.

وأضاف "العطافي" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن مرض الفطريات في الهند أصبح يسمى بمرض الزومبي في الهند، وهو من الأمراض الفطرية الانتهازية التي تستغل ضعف المناعة خاصة بين أصحاب أمراض السكر ومرضى الفشل الكلوي والأورام.

وأشار أستاذ الميكروبيولوجيا الحيوية في الهند إلى أن الفطريات من الأمراض الموجودة في البيئة والذي ساعد على انتشارها في الهند هو البيئة ذات التلوث العالي والرطوبة العالية التي تكون بيئة خصبة لنشاط الفيروسات وهذا السبب في انتشاره في الهند فقط، وعدم ظهوره في أي دول أخرى حتى التي شهدت ذروة في إصابات كورونا من قبل.

وأوضح أن مرض الفطر الأسود أصيب به حتى الآن 9 آلاف من المتعافين بفيروس كورونا وعادة تبدأ أعراضه في اليوم الـ12 و13 من التعافي وأغلبهم من مرضى السكري الذي يكون له تأثير سلبي على مناعة المريض، لافتًا إلى أن هذه الفطريات تنتقل غالبًا عن طريق البيئة وليس عن طريق العدوى بين شخص إلى آخر.

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