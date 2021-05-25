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مدرب الوداد يستفز الأهلي بتصريح ناري

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث المدرب التونسي فوزى البنزرتي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الوداد البيضاوي المغربي، على مواجهة نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي و الترجي الرياضي التونسي.

وعلق فوزي البنزرتي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الوداد البيضاوي المغربي خلال تصريحات إذاعية لـ إذاعة موزاييك إف إم: "لم يكن أداء الأهلى مقنعا خلال المواجهة التى جمعته بـ صن داونز، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، والنتائج لا تعكس مردوده".

و تابع المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الوداد المغربي:" الأهلي يبقى فريقا كبيرا لكن الترجى قادر على حسم التأهل إلى الدور النهائى، فالأهلي ليس فى أفضل حالاته رغم النتائج التى يحققها".

وأتم المدرب التونسي المخضرم: "أفضل مواجهة الترجى فى نهائى دورى الأبطال، أحب دائما مواجهة الفرق التونسية".

الجدير بالذكر أن الوداد البيضاوي المغربي يواجه كايزرتشيفز الجنوب إفريقي، في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بينما يتنافس الأهلي حامل اللقب مع الترجي الرياضي التونسي.

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