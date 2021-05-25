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"أتألم كثيرا".. راموس يعلق على استبعاده من اليورو

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:04 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث المدافع الدولي الإسباني سيرجو راموس قائد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، عن قرار لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني، باستبعاده من القائمة النهائية التي ستشارك في نهائيات يورو 2020.

وقال سيرجو راموس قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم خلال رسالة نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد أشهر قليلة صعبة، وموسم غريب، عكس أي موسم عشته في مسيرتي يأتي اليورو".

وتابع قائد ريال مدريد: "لقد كافحت وعملت يوميا، بدنيا وذهنيًا لأتمكن من الوصول إلى كامل جاهزيتي لريال مدريد والمنتخب الوطني، لكن الأمور لا تسير دائمًا بالطريقة التي نتمناها".

وأكمل: "إنه يؤلمني ألا أكون قادرًا على مساعدة فريقي، وعدم اللعب لإسبانيا، ولكن في هذه الحالة فإن أفضل شيء أفعله هو الراحة والتعافي التام والعودة العام المقبل، رغم أنه من المؤلم عدم تمثيل بلدي".

وأتم سيرجو راموس تصريحاته معلقا: "بكل أمانة وصدق، أتمنى لجميع زملائي في الفريق كل التوفيق، وآمل أن نظهر بشكل رائع، وسأكون مشجعًا للفريق من المنزل. شكرًا للجميع ودائمًا تحيا إسبانيا وهلا مدريد".

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