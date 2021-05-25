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عادل حمودة يكشف عن كواليس مكالمة بايدن ونتنياهو (فيديو)

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:06 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
داليا الحسين
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كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير الفجر، كواليس التي دارت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول العدوان الإسرائيل على فلسطين. 

وأوضح "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" على قناة "cbc"، الاثنين، أن هناك 6 مكالمات جرت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحا أنه وفقا لشبكة CNN لم يحدث في تاريخ أمريكا، أن هناك رئيس أمريكي تكلم بهذه اللهجة الحادة لرئيس وزراء في إسرائيل، ووصفت الشبكة ما قاله "بايدن" لما جرى في القدس بأنه أقرب إلى "لعب العيال".

وتابع رئيس مجلس تحرير الفجر: "بايدن وصف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسين والقدس لعب عيال، وكذلك وصف الأحداث كلها بأن التصعيد الإسرائيلي على فلسطين دون مبرر".

وأكمل: "الولايات المتحدة ترى الأولوية في السياسة الخارجية الأمريكية هي روسيا والصين وإيران، ولا ترى قضية الشرق الأوسط لها أهمية حاليا، وأن ماجرى من الحكومة الإسرائيلية أدى إلى "لخبطة" جدول أعمال السياسة الخارجية لـ جو بايدن.

وأشار إلى أن حي الشيخ جراح الذي اعتدت عليه إسرائيل يُنسب إلى الجراح طبيب صلاح الدين الأيوبي، بمعنى أنه حي يمثل رمز.

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عادل حمودة بوابة الفجر الفجر التصعيد الاسرائيلى

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