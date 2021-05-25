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"فاكسيرا": لقاح كورونا المصنع محليا لا يختلف عن نظيره الصيني (فيديو)

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 03:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسمتحضرات الطبية "فاكسيرا"، إن الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيح لقاح كورونا في مصر وصلت منذ 3 أيام، وجار العمل على تحليلها حاليا، ثم ستبدأ مرحلة التصنيع وتحليل المنتج النهائي.

وأشار "هبة"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، إلى أن تصنيح أول لقاح كورونا محليا سيستغرق 3 شهور، موضحة أن المواد الخام التي وصلت مصر تكفي لتصنيع 2.2 مليون جرعة من اللقاح، موضحة أنه من المقرر تصنيع 40 مليون جرعة خلال العام الأول.

وأضافت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسمتحضرات الطبية "فاكسيرا"، أن اللقاح الذي سيتم تصنيعه في مصر لن يكون مختلفا عن اللقاح الذي سيتم تصنيعه في الصين، لافتا إلى أن شركة "فاكسيرا" تحظى بدعم الدولة حيث سيتم تطوير معامل الشركة وعمل مصانع جديدة وتدريب العاملين والهدف هو توطين الصناعة.

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