Advertisements
عادل حمودة: إسرائيل كانت تريد تدمير 500 هدف في غزة (فيديو)
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:13 ص
شيماء حسن
Advertisements
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس إدارة تحرير جريدة الفجر، إن ضرب إسرائيل لقطاع غزة والحرب التي استمرت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمدة 11 يومًا كانت مفاجأة، مشيرًا إلى أن إسرائيل كانت تخطط لحصار وضرب غزة في العام القادم 2022.
وأضاف "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين، أن هناك معلومات بنسبة 100% تؤكد أن إسرائيل كانت تخطط لحصار وضرب غزة في العام المقبل، مستطردًا: "هناك حوالي 500 هدف إسرائيل كانت تسعى إلى تحطيم هذه الأهداف، وهناك قيادات فلسطينية كانت تريد القضاء عليها".
وتابع الكاتب الصحفي: "ولذلك لجأت إسرائيل إلى بعض الدول العربية التي لها وجود في غزة عن طريق المساعدات، وطلبت منها تل أبيب معلومات عن غزة من أجل ضربها، ولذلك فخطة الحصار والضرب لم تكن في حسبان الجيش الإسرائيلي، بل أنه كان هناك خلافًا حادًا بين قيادات الجيش وأعضاء الكنيست ورئيس الحكومة بنيامين نيتنياهو بسبب الضرب".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements