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الموت يفجع الفنان حجاح عبد العظيم

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:21 ص
بوابة الفجر
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أعلن الفنان حجاج عبد العظيم، عن وفاة شقيقة زوجته بعد صراع مع المرض.

وقال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" : "توفيت اليوم أخت زوجتي بعد صراع مع المرض.. اللهم اغفر لها واعف عنها وأدخلها فسيح جنتك".

يذكر أن حجاج عبد العظيم، شارك مؤخرًا بالجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" في حكاية" على الهادى يا زبادي"، إخراج مصطفى فكري.

والمسلسل بطولتة نسرين أمين ونبيل عيسى وحجاج عبد العظيم ومدحت تيخا، وإيناس مكي، واستطاع المسلسل أن يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا عقب عرضه على الشاشة. 

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