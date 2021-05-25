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عادل حمودة: هناك شبه تعهد من بايدن لحماية حقوق مصر المائية (فيديو)

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:34 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
داليا الحسين
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير الفجر، إنه كان هناك مكالمة شديدة الأهمية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التصعيد الإسرائيلي على فلسطين.

وأوضح "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" على قناة "cbc"، الاثنين، أن هناك مكالمة أخرى جرت بين الرئيسين، حيث أنها تشبه التعهد من جانب جو بايدن بأنه سيتدخل قدر ما يستطيع لحماية حقوق مصر المائية في قضية سد النهضة، لافتا إلى أن هذا الأمر يمثل أحد نتائج النجاح المصري في غزة، وفي تهدئة الموقف.

وتابع الكاتب الصحفي: "التهدئة بين فلسطين وإسرائيل لم تفرح الفلسطينيين أو الشعب العربي فقط أو الأمريكيين وإنمأ أسعدت الشعب الإسرائيلي إيضا، والأهم من ذلك، أن العالم كله أشاد بالدور المصري في احتواء الأزمة لكون اعتداءات الأزمة كانت كبيرة أكثر مما يتخيله رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو".

ونوه بأن مصر حددت توقيت الهدنة ونفذ الأمر، كما منعت الحرب البرية واستجيب لها، مشددا على أن التصرف المصري محسوب ومدروس والأهم من ذلك كان تصرف له جرأة في التعامل مع الأزمة على أنها جزء من الواقع المصري بأن يتم علاج الجرحى وفتح المعبر إلى آخر ذلك من القرارات المصرية.

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عادل حمودة بوابة الفجر الفجر التصعيد الاسرائيلى

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