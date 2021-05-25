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وصول بعثة نهضة بركان للدوحة لمواجهة الأهلي

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:27 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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وصلت قبل قليل بعثة فريق نهضة بركان المغربى بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية لمطار الدوحة إستعدادا لمباراة السوبر الإفريقى المقررة أمام الأهلى الجمعه المقبل بنادى السد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتوجهت بعثة الفريق مباشرة لفندق الشعلة بمنطقة أسباير والذى يبعد عن ملعب المواجهة حوالى خمس دقائق من أجل الدخول فى نظام الفقاعة الطبية حتى موعد رحيل الفريق عقب لقاء السوبر الإفريقى.

ومن المقرر أن يخوض نهضة بركان أولى تدريباته اليوم إستعدادا للمواجهة المرتقبة والتى يسعى فيها الفريق لتحقيق لقب السوبر الإفريقى للمرة الأولى فى تاريخه.

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