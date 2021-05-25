شاهد.. أستاذ عيون: وصول المناعة لـ"صفر" شرط للإصابة بالفطر الأسود

قال الدكتور عمرو السمرة، أستاذ طب وجراحة العيون، إن فيروس كورونا قد يستمر مدة سنة إضافية، لافتا إلى أنه من المتوقع ألا يكون هناك علاجًا سريعا للكورونا.





وتابع "السمرة"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الاثنين، أن العين تصاب بالبكتيريا والفطريات والفيروس، موضحًا أن المصريين من أوائل الناس الذين توصلوا إلى علاج للبكتيريا.









وأشار أستاذ طب وجراحة العيون، إلى أن أغلب أنواع الفيروسات لا يوجد علاج لها، موضحًا أن الأيدز ظهر منذ نحو عقدين من الزمان ولا يوجد له علاج حتى الآن، لافتا إلى أن الفطريات موجودة بالفعل في الطبيعة من خلال التربة وبعض الزراعات الملوثة بروث الحيوانات.



