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شاهد.. أستاذ عيون: وصول المناعة لـ"صفر" شرط للإصابة بالفطر الأسود
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 03:23 ص
داليا الحسين
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قال الدكتور عمرو السمرة، أستاذ طب وجراحة العيون، إن فيروس كورونا قد يستمر مدة سنة إضافية، لافتا إلى أنه من المتوقع ألا يكون هناك علاجًا سريعا للكورونا.
وتابع "السمرة"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الاثنين، أن العين تصاب بالبكتيريا والفطريات والفيروس، موضحًا أن المصريين من أوائل الناس الذين توصلوا إلى علاج للبكتيريا.
وأشار أستاذ طب وجراحة العيون، إلى أن أغلب أنواع الفيروسات لا يوجد علاج لها، موضحًا أن الأيدز ظهر منذ نحو عقدين من الزمان ولا يوجد له علاج حتى الآن، لافتا إلى أن الفطريات موجودة بالفعل في الطبيعة من خلال التربة وبعض الزراعات الملوثة بروث الحيوانات.
واستطرد، أن الفطر الأسود يصيب الأنف ومن ثم الرئة والعين والقرنية وينتج عنه لون أسود لأنه يقلل من الدم، لافتا إلى أنه لم ير حتى الآن حالات مصابة بالفطر الأسود في مصر، موضحا أن الإنسان الطبيعي لا تؤثر عليه الفطريات في أغلب الأحوال، مشيرًا إلى أن أدوية الكورتيزون تعمل على تقليل مناعة الجسم، والفطر الأسود يظهر في الأنف، ويمكن علاجه عند اكتشافه في البداية من خلال استئصاله ولا مفر من إزالة الجزء المصاب الفطر الأسود، مؤكدًا أن وصول المناعة للصفر شرط الإصابة بالفطر الأسود.
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